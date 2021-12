Mareike Mayer ist seit fast 15 Jahren Feuerwehrfrau

Eine von Deutschlands Millionen Engagierten ist Mareike Mayer (28), die in ihrem Hauptberuf bei Liebherr-Aerospace in Lindenberg (Allgäu) in der Qualitätssicherung arbeitet. Liebherr-Aerospace ist ein international führender Systemlieferant der Luftfahrt-Industrie. Seit fast 15 Jahren schlägt Mayers Herz für die Feuerwehr. „Damals war ich auf einem Showtag der Feuerwehr. Was da gezeigt wurde, hat mir und ein paar Freundinnen so gefallen, dass wir auch mitmachen wollten.“ Sie gingen zur Jugendfeuerwehr. Inzwischen ist Mayer eine erfahrene Retterin, die schon viele Brände gelöscht und Menschen in Not geholfen hat. An dieser speziellen Arbeit gefällt ihr, dass sie damit Leben retten kann. Und dass Feuerwehrleute mit faszinierender Technik zu tun haben. „Toll ist auch, den Zusammenhalt im Team zu spüren und dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt“, sagt sie.

Für Mayer ist es selbstverständlich, sich auch in der Liebherr-Werkfeuerwehr zu engagieren. Zumal das eine schöne Abwechslung zu ihrem Job ist. Mayer prüft und zertifiziert Bauteile, bevor sie an die Kunden ausgeliefert werden. Ein- bis zweimal pro Monat trifft sich die Werkfeuerwehr zu Übungen: „So habe ich auch Kolleginnen und Kollegen aus ganz anderen Unternehmensbereichen kennengelernt.“