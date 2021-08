Kleine Flieger, die auf dem Stoppelacker landen

Denn gelöscht werden muss letztendlich immer am Boden und nicht aus der Luft. „Hubschrauber, die Löschwasser abwerfen, dienen nur dazu, das Feuer herunterzukühlen“, erklärt Held. Die Feuerwehr besitzt auch keine eigenen Maschinen, sie müssen für jeden Einsatz angefordert werden bei Polizei und Bundeswehr. Besser wären da kleine, wendige Motorflieger, so Held. Das habe sich in anderen Ländern bewährt. Zum Auftanken können sie auf dem Stoppelacker landen, an Tagen mit hoher Brandgefahr sind sie bereits in der Luft, mit Wasser für einen ersten Löschangriff an Bord.

1.360 Waldbrände gab es 2020 in Deutschland, 368 Hektar gingen verloren, weniger als zuvor, da man Brände früher erkennt und löscht

Löschen allerdings ist immer nur der zweite Schritt. Durch die zunehmende Trockenheit braucht es langfristig einen Umbau hin zu mehr Mischwald mit klimaresistenten Bäumen, um die Brandgefahr zu senken. Möglich sind Arten vom Mittelmeer oder aus Osteuropa, wo es seit jeher trockener ist. Der Umbau ist bereits im Gang, unterstützt mit hohen Fördergeldern. Bislang besteht der deutsche Wald jedoch zu einem Drittel aus Fichten. Sie liefern gutes Bauholz, wie Irene Seling, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW), sagt. Jedoch leiden diese Bäume besonders unter Dürre, sind dadurch anfällig für Schäden durch Käferfraß und Windbruch.

Brandgefahr: Beim Parken am Baggersee!

Der Wald ist so wichtig wie nie. Er filtert Luft und Wasser, bindet große Mengen CO2, dient nicht zuletzt als Erholungsort – gerade in diesen Corona-Zeiten! Jeder kann etwas tun, damit das so bleibt. „An Tagen mit hoher Waldbrandgefahr heißt es aufpassen“, appelliert Experte Held. Beim Grillen, Feuermachen, aber auch beim Parken am Baggersee. Durch die abstrahlende Hitze eines Motors kann sich das dürre Gras darunter leicht entzünden.