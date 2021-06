Die USA sind auf Holzimporte angewiesen

Auch die USA sind dringender denn je auf Holz aus Deutschland angewiesen. Dort kommt hinzu: Der benachbarte Hauptlieferant Kanada kann nicht mehr so viel liefern wie früher, weil Käfer große Waldflächen zerstört haben.

Rohstoff-Knappheit lässt grüßen: Ein Problem, das die Industrie längst aus anderen Bereichen kennt, etwa bei Mikrochips, bekommen beim Holz jetzt Verbraucher, Handwerker und die Bauwirtschaft zu spüren. Und das recht überraschend, denn, so Hanewinkel: „In den letzten drei Jahren sind bei uns durch den Borkenkäferbefall riesige Mengen Schadholz angefallen.“ Im Jahr 2020 seien es 72 Millionen Kubikmeter gewesen.

Seit der Wiedervereinigung sei noch nie so viel Holz eingeschlagen worden wie im vergangenen Jahr, so das Statistische Bundesamt. Und nun kommen die Waldbesitzer mit dem Fällen gar nicht hinterher. Sie selbst haben allerdings nichts von dem höheren Preis, denn vom Exportboom profitieren bislang nur die Händler – die das Holz in die USA auch noch zu viel höheren Preisen verkaufen können als bei uns.

Fichtenholz: „Die Welt braucht Alternativen“

Wie geht es nun weiter? „Was wir jetzt beobachten, ist sicher kein kurzfristiger Effekt“, sagt Forstökonom Hanewinkel. Er rechnet nicht damit, dass Holz bald wieder verfügbarer und günstiger wird. Die Fichte, klassisches Material zum Bauen, werde in unseren Wäldern nicht mehr in der Menge zurückkommen, wie wir sie früher mal hatten.

„Deshalb braucht die Welt auch Alternativen“, gibt der Experte zu Bedenken. „Sinnvoll könnte zum Beispiel sein, verstärkt Laubholz als Bauholz zu nutzen.“ Doch erst einmal braucht der Verbraucher für private Bauprojekte mehr Geld und Geduld als bisher.