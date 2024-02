Neue Kampagne in jungem Look: Vor Kurzem ist das neue Image- und Karriereportal der Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände online gegangen: zukunftsindustrie.de – die Marke: „What about ME“ – der Claim: „Steig ein in die Zukunftsindustrie!“

Die Nachwuchskampagne soll junge Menschen für den Einstieg in Deutschlands wichtigsten Wirtschaftszweig begeistern. Das Portal spricht Ausbildungs- und Berufsinteressierte, Studienwechsler, Studienabbrecher und junge Akademiker an. Aber auch jene, die die Berufswahl mitentscheiden: Eltern, Lehrer, Berufsberatungsstellen – und natürlich auch die M+E-Unternehmen, die hier ihre offenen Stellen anbieten können.

Wichtige Einblicke in spannende Berufe

Ein Herzstück des Karriereportals ist dann auch der Bereich „Stellen & mehr“: Dort finden sich über 10.000 Stellenangebote: Praktikumsplätze, Ausbildungsstellen und Studiengänge sowie Jobangebote für Berufseinsteiger. Zahlreiche Videos liefern ein authentisches Bild vom Berufsalltag. M+E-Azubis geben Einblicke in ihren Ausbildungsberuf und beantworten dabei auch Fragen rund ums Geld oder zu Karrieremöglichkeiten. Ein weiterer Bereich widmet sich speziell den Ingenieurberufen. Und ein „Einstellungstest“ liefert Hinweise darauf, ob man für einen M+E-Job geeignet ist.

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander sieht das neue Karriereportal als wertvolle Ergänzung der schon bestehenden Werbemaßnahmen der Mitgliedsunternehmen: „Es gibt jungen Menschen wichtige Einblicke in unseren spannenden Berufsalltag, bietet zugleich viel Wissenswertes rund um die Ausbildung und weiterführende Informationen zu Studienmöglichkeiten.“ Allein in den rund 25.000 M+E-Unternehmen sind derzeit mehr als 14.000 Ausbildungsplätze unbesetzt.