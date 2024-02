Herr Beitz, das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein Grundrecht. Dürfen Beschäftigte auch im Betrieb also jederzeit äußern, was sie wollen – zum Beispiel extreme politische Ansichten?

Die Meinungsfreiheit endet nicht am Werkstor. Und was die politischen Ansichten angeht, darf in der Privatwirtschaft jeder sagen, was er will. Denn hier haben Arbeitnehmer – anders als etwa Angestellte im öffentlichen Dienst oder in der Kirche – grundsätzlich keine politischen Treuepflichten gegenüber ihrem Arbeitgeber. Auch extreme Aktivitäten sind prinzipiell kein Kündigungsgrund, sofern sie außerhalb der Dienstzeit stattfinden und ein Bezug zum Arbeitgeber beziehungsweise der beruflichen Tätigkeit fehlt. Etwas anders sieht die Lage im Betrieb aus.

Also gilt die Meinungsfreiheit in Büro und Werkhalle nur abgeschwächt?

Sie gilt. Aber sie endet dort, wo der Betriebsfriede bedroht ist. Das Bundesarbeitsgericht hat in mehreren Urteilen entschieden, dass eine provozierende politische Meinungsäußerung dem Betriebsfrieden schaden kann und deshalb zu einer Abmahnung oder je nach Schweregrad sogar Kündigung führen kann.

Können Sie ein Beispiel geben?

Ein klassisches Urteil – aus einer anderen Zeit – betrifft eine sogenannte Anti-Strauß-Plakette. Ein Arbeitnehmer trug damals in seiner Schicht immer eine 15 Zentimeter große Plakette, auf der eine durchgestrichene Karikatur des damaligen CSU-Kanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß zu sehen war. Das wollte der Arbeitgeber nicht hinnehmen und klagte; 1982 entschied dann das Bundesarbeitsgericht, das durch diese ständige politische Provokation der Betriebsfriede und damit die Arbeitsabläufe gestört wurden. Die fristlose Kündigung war damit angemessen.

Wegen der Wiederholung also.

Genau. Die bloße vereinzelte Mitteilung der eigenen politischen Ansicht – auch einer abwegigen – rechtfertigt allein noch nicht die Annahme einer Störung des Betriebsfriedens. Der Umfang und die Häufigkeit der Agitation spielen da eine wichtige Rolle..

Was ist mit ausländerfeindlichen oder antisemitischen Aussagen?

Ein wichtiger Punkt. Denn Hass und Hetze sind durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt! Die Grenze ist erreicht bei Diffamierungen, Beleidigung oder gar menschenunwürdigen Aussagen. Das zeigen Fälle aus der Rechtsprechung sehr deutlich. Wer eine Kollegin mit asiatischen Wurzeln als „Ming-Vase“ bezeichnet oder einen dunkelhäutigen Kollegen mit Affenlauten verunglimpft, riskiert die sofortige Kündigung. „Allgemein“ ausländerfeindliche Sätze dagegen, die sich nicht gegen einen konkreten Kollegen oder Vorgesetzten richten, können im Einzelfall gerade noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein – so bedauerlich sie sind.

Zusammengefasst: Eine Meinung – auch eine extreme – darf man, ohne Angst zu haben, im Betrieb äußern.

So ist es. Solange es um die Sache geht, dürfen Auseinandersetzungen auch mit überzogenen und ausfälligen Äußerungen geführt werden. Aber auch hier gilt, dass der Betriebsfriede dadurch nicht bedroht werden darf.