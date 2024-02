Auch Bruns war direkt nach der Ausbildung bei STORM als Servicetechniker auf Achse. „Von montags bis freitags beim Kunden, quer durch Deutschland und auch im Ausland.“ Vor allem das gute Gefühl, helfen zu können, habe ihn dabei motiviert: „Man kommt an Bord eines Schiffs, bei dem der Motor streikt, und bringt ihn möglichst schnell wieder zum Laufen – das ist schon toll!“

„Kundennähe ist für uns ein Muss“, sagt Geschäftsführer Storm. Dass der Abstand zwischen Kunde und Firma weiter schmilzt, dafür sorgt auch Hendrik Sandkötter. Der 31-Jährige hat in Stuttgart Fahrzeug- und Motorentechnik studiert. Doch statt in Baden-Württemberg bei einem Autobauer seine Masterarbeit zu schreiben, bewarb er sich bei STORM als Werkstudent. „Ich stamme aus dem münsterländischen Rheine und wollte zurück in den Norden“, sagt er. Auch die Aufgabe habe ihn gereizt: „Großmotoren sind für jeden Fahrzeugtechniker spannend.“

Mit „STORM-Eye“ lassen sich Motoren aus der Ferne überwachen

Heute kümmert er sich als Entwicklungsingenieur um die digitale Plattform „STORM-Eye“, eine Eigenentwicklung des Mittelständlers. An seinem Rechner führt er vor, was sie kann: Mithilfe von STORM-Eye lässt sich der Öldruck eines 16-Zylinder-Motors prüfen, der gerade in einem Kompostwerk arbeitet. „Smarte Wartung bietet riesige Chancen“, sagt er, drückt eine Taste und sieht nun die Live-Daten eines Schiffsdiesels, der auf dem Rhein bei Köln unterwegs ist.

Digitalisierung, Dekarbonisierung, aber auch eine höhere Wirtschaftlichkeit – das sind die Themen, an denen Geschäftsführer Bernard Storm mit seinem Team arbeitet. Erste Erfolge gebe es, sagt Storm: „Aber am Ende muss es sich rechnen für alle Seiten. Dafür brauchen wir dringend Planungssicherheit.“ Aber da mache es die Politik den mittelständischen Familienunternehmen zurzeit nicht leicht.