München. Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Metall- und Elektro-Industrie (M+E) haben sich auch in Bayern auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) und die IG Metall orientierten sich dabei an dem M+E-Pilotabschluss, der kurz vor Ostern in Nordrhein-Westfalen erzielt worden war.

Demnach gibt es über die Laufzeit keine Tabellenerhöhungen. Die Beschäftigten erhalten jedoch im Juni eine Einmalzahlung von 500 Euro. Zusätzlich wurde für die Mitarbeiter eine jährlich wiederkehrende Sonderzahlung vereinbart, die jeweils im Februar gezahlt wird. 2022 beträgt sie 18,4 Prozent eines Monatsentgelts, ab 2023 steigt sie auf 27,6 Prozent. Das Tarifergebnis gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021 und läuft 21 Monate bis zum 30. September 2022.

Arbeitszeitsenkung mit Teilentgeltausgleich

Der Tarifabschluss ermöglicht viele Differenzierungen: Unternehmen in schwieriger wirtschaftlicher Lage etwa werden automatisch entlastet, wenn ihre Nettoumsatzrendite bei 2,3 Prozent oder niedriger liegt. Zudem wurde ein neues optionales Modell für eine Arbeitszeitsenkung mit Teilentgelt­ausgleich vereinbart, sobald die Absenkung länger als zwölf Monate besteht. Die neue jährliche Sonderzahlung kann zur Finanzierung genutzt werden.

Zusätzlich haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf einen tariflichen Rahmen für die Gestaltung der Transformation durch Zukunftstarifverträge geeinigt. Er gibt vor, unter welchen Bedingungen Transformationsprozesse auf betrieblicher Ebene von den Arbeitnehmern begleitet werden können. Voraussetzung dafür ist das beiderseitige Einverständnis. IG Metall und vbm einigten sich hier auf bayerische Sonderregeln. Weitere bayerische Sonderregeln gibt es beim dualen Studium, von denen junge Menschen wie Betriebe profitieren sollen. Die bestehende Regel zur bedarfsorientierten Übernahme von Auszubildenden tritt wieder in Kraft.