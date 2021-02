Woran zeigt sich das in der Industrie?

Global gesehen ist immer noch eine erhebliche Zurückhaltung auf den Märkten zu spüren, insbesondere was Investitionsgüter betrifft. Das Investitionsgeschehen hat bei Weitem nicht den Schwung, der in der Industrie zu einer Normalauslastung führen würde. Das trifft ihren Kern, etwa den Maschinen- und Anlagenbau. In dieser Investitionsschwäche lauern erhebliche Risiken, die eine weltoffene Industrie mitdenken muss. Vor allem, wenn es darum geht, jetzt den Rahmen für die Zukunft festzusetzen.

Inwiefern ist das wichtig?

Unsere Industrie leidet nicht nur unter der Corona-Krise, sie steckt dazu mitten im Strukturwandel. Wenn jetzt falsche Rahmenbedingungen gesetzt werden, könnte die Pandemie in eine Strukturkrise münden. In ähnlichen Situationen in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren wurden in Deutschland unrühmliche Entscheidungen getroffen, deren Folge ein starker Anstieg struktureller Arbeitslosigkeit war. Das gilt es zu vermeiden!

Wo lag denn das Problem?

Die früheren strukturellen Krisen brachten markante Verschlechterungen der preislichen Wettbewerbsfähigkeit infolge starker Überhöhung der Lohnkosten sowie Währungsaufwertungen. Dazu kamen Standortprobleme, verursacht durch übermäßige Regulierung und eine hohe Steuerlast.

Auch die Corona-Krise wird die Preissensibilität auf den Märkten nochmals deutlich verschärfen. Das müssen wir beachten. Die Kunden werden noch stärker auf das Geld schauen. Weltweit ist die finanzielle Lage aufgrund der Pandemie angespannt. Wir dürfen unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht durch hausgemachte Belastungen verspielen.

Was können wir tun, um wieder wettbewerbsfähig zu werden?

Darüber entscheiden letztlich drei Dinge. Erstens Standortfaktoren wie Steuern und Energiekosten, aber auch zusätzliche Regulierungen wie ein Anspruch auf Homeoffice. Zweitens die Tarifverträge, und zwar sowohl was die Lohnkosten als auch was die Komplexität der Regelungen betrifft. Drittens müssen wir die Innovations- und Investitionstätigkeit fördern, etwa durch moderne Forschungsförderung.