Um solche Lösungen zu finden, ist Siemens immer auf der Suche nach Talenten. Dabei geht es nicht um irgendwelche Fachkräfte: Der Konzern braucht die Besten der Besten – und zwar in großer Zahl. 100 offene Stellen gibt es zurzeit am Standort in Braunschweig. Gesucht wird vor allem im technischen Bereich, besonders Elektrotechniker und IT-Spezialisten. Auch Nachwuchs wird ständig gebraucht: 150 Auszubildende und duale Studierende sind aktuell im Unternehmen. Rund 50 stellt Siemens Mobility jedes Jahr ein. „Dafür müssen wir auf uns aufmerksam machen“, sagt Sponholz. Siemens pflegt enge Kontakte zu Schulen und Hochschulen und ist auf der IdeenExpo in Hannover präsent. „Die Plätze zu besetzen wird trotzdem immer schwerer.“

Sponholz’ Blick wandert durch die großzügige Co-Working-Area, die Antwort des Siemens-Standorts auf den Wandel der Arbeitswelt. Homeoffice gehört inzwischen dazu – natürlich nur für Mitarbeitende, die nicht in der Fertigung beschäftigt sind. Sponholz findet „Mobile Working“ grundsätzlich positiv: Entscheidend ist, was und nicht wo etwas geleistet wird.

Homeoffice und Insektenhotel: Früher belächelt, heute normal

Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Nachhaltigkeit: „Wachstum und Klimaschutz sind keine Gegensätze, sondern eine Chance für jedes Unternehmen“, sagt er. Wer es verstehe, Energiemanagement und Digitalisierung klug zu vereinen, werde vorn dabei sein.

Siemens legt hier schon einiges an Tempo vor: Der Standort nutzt 100 Prozent Ökostrom, Wasseraufbereitung ist selbstverständlich, E-Ladesäulen sind längst installiert. Selbst ein Insektenhotel gibt es auf dem Betriebsgelände. Sponholz sieht die Entwicklung positiv: „Was vor Jahren noch belächelt wurde, wird nun Alltag.“