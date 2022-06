Der „Flensburg liebt dich“-Marathon gilt unter Läufern als ein echter Geheimtipp – die Strecke am Hafen ist auch bei alten Hasen beliebt, nicht nur wegen der grandiosen Aussicht auf die Förde. Vor allem die gute Stimmung wird gelobt, und das liegt unter anderem an lokalen Bands wie „Proper Tea“ (propertea.de), die jedes Mal an der Strecke stehen und den Läufern unermüdlich einheizen.

So auch in diesem Jahr, als der Lauf am 15. Mai stattfand. „Proper Tea“ stand am Westufer unweit der Museumswerft und hörte erst auf zu spielen, als der letzte der rund 1.400 Läufer im Ziel war.

Seit über 40 Jahren musikalisch aktiv

Konditionell eine große Herausforderung, auch für den Mann am Bass. Diesen Part übernahm wie immer Gerd Rohweder, der die Band 2015 gemeinsam mit dem Ehepaar Dagmar und Uwe Hansen gründete.

„Musik mache ich seit meinem 15. Lebensjahr“, erzählt der gelernte Energiegeräte-Elektroniker. „Zunächst klassische Gitarre, mit Musiktheorie und allem, was dazugehört. Dann habe ich es bei den Hansens mal mit einem Bass versucht und bin dabeigeblieben.“