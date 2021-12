Berlin. Geht das schon wieder los … Diesen Stoßseufzer hört man gerade sehr häufig in der Musikbranche. Na klar, der Grund ist Corona. Viele Konzerte von Pop über Musical bis Klassik sind schon abgesagt oder ins Ungewisse verschoben. „Das trifft Berufsmusiker wieder hart, auch beim Einkommen“, konstatiert Gerald Mertens, „besonders die selbstständigen Musiker.“

Der 62-Jährige weiß, wovon er redet. Der Rechtsanwalt und Kirchenmusiker ist Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) mit Sitz in Berlin, gleichzeitig Berufsverband und Arbeitnehmervertretung.

Ein Drittel der Musiker denkt über einen neuen Job nach

Das Jahreseinkommen freischaffender Musiker ist in der Regel mager, liegt in Deutschland im Durchschnitt laut Künstlersozialkasse (KSK) bei 13.085 Euro. Vor Corona war es nicht viel mehr. „Fast alle Freiberufler haben noch Brotjobs, um über die Runden zu kommen, etwa als Musikschullehrer oder im Supermarkt an der Kasse“, so Mertens. Rund 54.000 selbstständige Musiker sind bei der KSK registriert.

Angestellte Musiker hingegen, davon gibt es 16.900 im Land, bekommen regelmäßig ihr Gehalt, aber in Zeiten wie diesen eben oft auch nur Kurzarbeitergeld. „Wir haben in der Musikbranche etwa 80 Prozent Selbstständige und 20 Prozent Festangestellte“, verdeutlicht Mertens das Problem.

Schon vor Corona war also für die meisten Musiker das Leben kein Zuckerschlecken. Wohlhabende Stars sind allenfalls die Spitze des Eisbergs. Seit Frühjahr 2020 müssen die Selbstständigen zudem noch halbierte Umsätze verkraften, so die „Eiszeit-Studie“, die 2021 vom Zentrum für Kulturforschung im Auftrag des Deutschen Musikrats durchgeführt wurde.