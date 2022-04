Köln. Die deutsche Industrie ist stark von Gasimporten abhängig. 2021 stammten 55 Prozent aus Russland. Wie kommen wir aus der Klemme? aktiv fragte Andreas Fischer, Energie- und Klimapolitik-Experte am Institut der deutschen Wirtschaft.

Kann die Industrie kurzfristig auf Gas verzichten?

Das ist schwer, vor allem für energieintensive Branchen wie die Chemie, die Gas sowohl zur Wärmeerzeugung als auch als Grundstoff nutzt, etwa bei der Herstellung von Ammoniak. Kurzfristig gibt es nur geringe Einsparpotenziale.

Wie groß sind diese?

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft lassen sich, über alle Branchen hinweg, kurz- bis mittelfristig 8 Prozent des Erdgasverbrauchs ersetzen – etwa durch Strom oder Öl. Übrigens hat Russland in den letzten Monaten weniger Gas geliefert. Inzwischen beträgt der Anteil 40 statt 55 Prozent. Zum Glück ist es jetzt wärmer, was den Gasverbrauch vor allem in den Privathaushalten sinken lässt.

Wie viel vom Gasverbrauch entfällt auf die Industrie?

2021 waren das 36 Prozent. 31 Prozent benötigten die Privathaushalte, 13 Prozent Gewerbetreibende, Händler und Dienstleister, 12 Prozent die Stromerzeuger.