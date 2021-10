Im Customer Service Center von Desma tätig

Nach Montagezeiten im Ausland – unter anderem in der Slowakei und in Brasilien – arbeitet er nun im Customer Service Center von Desma. Hier ist er an der Weiterentwicklung des Serviceportfolios beteiligt und baut einen digitalen Ersatzteilservice sowie eine digitale Maschinenakte mit auf.

Daneben ist er auch im Marketing aktiv, gestaltet mit Kollegen Webinare und streamt sie im Netz. „Wir haben ein eigenes kleines Aufnahmestudio mit Green Screen, professionellen Kameras und Scheinwerfern aufgebaut, aus dem heraus wir unsere Webinare senden“, erzählt Klein. „In Corona-Zeiten ist das ein wichtiger Baustein, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben.“

Mit Gemüse auf der Fensterbank fing es an

Zu den Microgreens kam der Wirtschaftsingenieur über einen Umweg. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich industriell produzierte Lebensmittel oft nicht vertrage. Also habe ich begonnen, auf der Fensterbank Gemüse zu ziehen.“

Die Pflänzchen züchtet er gemeinsam mit seiner Freundin, die auch bei der Vermarktung hilft. „Wir sind viel unterwegs und verkaufen auch auf Märkten“, sagt Klein. „Außerdem nutzen wir unsere Website kleingreen.de für den Vertrieb.“ Dafür hat er ein Kleingewerbe angemeldet und alles mit seinem Arbeitgeber abgestimmt. „Es darf nur nicht über eine gewisse Wochenarbeitszeit hinausgehen“, sagt er.

Inzwischen ist Klein mit seinen Produkten auch in zwei Achimer Supermärkten vertreten. Und er hat das Angebot ausgeweitet. „Wir bieten nun auch Pesto an – 100 Prozent bio und natürlich auch vegan.“