Seither fährt er nach Feierabend und am Wochenende regelmäßig in seine Filiale und kümmert sich, unterstützt von seinen Familienangehörigen und einigen Mitarbeiterinnen. „Es ist auch ein bisschen Hobby“, sagt Sadagic. „Ich sehe die Arbeit in dem Laden nicht als zusätzliche Belastung, sondern als spannende Herausforderung. Und ich mag den Umgang mit der Kundschaft.“

Zwei Jahre Schichtleiter bei Burger King

Der gebürtige Hamburger hat bereits Erfahrungen im Service, denn vor seiner Lehre als Mechatroniker für Land- und Baumaschinen war er zwei Jahre Schichtleiter bei Burger King. „Da lernt man einiges“, sagt Sadagic. „Ich habe also nicht bei null angefangen, als das hier mit den Donuts losging.“

Bei seiner Arbeit im Gabelstaplerwerk ist Benjamin Sadagic in der Endmontage tätig. „Ich bin seit Oktober 2017 dort und mag den Job sehr. Mein Arbeitgeber gehört zu den Weltmarktführern in der Intralogistik und ist technologisch ganz weit vorn. Die Arbeit wird nie langweilig, die Atmosphäre in unserem Team ist sehr kollegial und die Entlohnung fair. Das gefällt mir.“