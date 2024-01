Eine zentrale Rolle für die globale Rohstoffwirtschaft spielt China. Das Land ist bei vielen Rohstoffen größter Produzent und größter Verbraucher zugleich. Zudem findet mittlerweile auch die Verarbeitung zahlreicher Rohstoffe – auch aus anderen Ursprungsländern – zu einem bedeutenden Teil in dem zur Großmacht aufstrebenden asiatischen Land statt. „So steigt Chinas Einfluss auf die globale Rohstoffversorgung“, heißt es in der Studie. Auch bei einigen Produkten in der nachgelagerten Wertschöpfungskette habe das Land der Mitte bereits eine marktbeherrschende Stellung aufgebaut.

Wer viele Handelspartner hat, ist nicht auf einige wenige angewiesen

Das Recycling von Metall und die Etablierung entsprechender Kreisläufe sei ein Weg, um der drohenden Abhängigkeit von China zu begegnen, so die Studie. Zudem könne der Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten in Deutschland und Europa langfristig die Abhängigkeit von China reduzieren, raten die Autoren.

Als weiterer zentraler Baustein für eine zukünftig sicherere Versorgung mit Rohstoffen gilt eine Diversifizierung des Bezugs. Wer viele Handelspartner hat, ist nicht auf einige wenige angewiesen.

„Deutschland und die EU müssen sich für einen freien Welthandel und Investitionssicherheit für Unternehmen einsetzen“, fordert vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt. Wichtig seien zudem Rohstoffpartnerschaften mit Produzentenstaaten. „Rohstoffpolitik muss künftig größte Priorität haben.“