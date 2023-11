Errichtet wurden die neuen Anschlüsse am Ostuferhafen, wie schon die bestehenden Anlagen, von Siemens. Das Unternehmen besitzt eine hohe Expertise in Sachen Landstrom und hatte bereits 2007 eine entsprechende Lösung auf Basis seines Gleichstromübertragungssystems vorgestellt.

Baukastensystem von Siemens

Daraus entstand das Landanschlusssystem „Siharbor“, das sich vor allem durch seine Flexibilität auszeichnet. Es erlaubt durch die Kombination spezieller elektrischer Komponenten die Kopplung von Land- und Bordnetzen, die in der Regel mit unterschiedlichen Frequenzen und Spannungsebenen arbeiten.

Das Herzstück des Systems ist eine Industriesteuerung, die sich bereits seit 20 Jahren in Stromnetzen bewährt. Diese Steuerung braucht es, denn in der Praxis ist die Versorgung von Schiffen mit elektrischer Energie nicht ganz so trivial, wie es in der Theorie erscheint. Da der Strom im Landnetz eine andere Spannung und Frequenz hat als der Bordstrom, müssen diese Parameter mithilfe von Transformatoren und Umrichtern an die Bedürfnisse der jeweiligen Schiffe angepasst werden.

Der Lübecker Hafen machte den Anfang

Den ersten Landstromanschluss für Handelsschiffe in Europa errichtete Siemens vor 15 Jahren am Lübecker Nordlandkai. Die von den Stadtwerken bestellte Anlage war so ausgelegt, dass sie entsprechend ausgerüstete Frachtschiffe mit einem maximalen elektrischen Leistungsbedarf von 2,5 Megavoltampere versorgen konnte. Erstkunde war die finnische Reederei Transatlantik, die zuvor bereits den Hafen Kemi mit einem System dieser Art ausrüsten ließ. Dadurch konnten ihre drei Papierfährschiffe „Transpaper“, „Transpulp“ und „Transtimber“ in beiden Häfen mit Landstrom versorgt werden.

Der erste europäische Landstromanschluss für Kreuzfahrtschiffe folgte Mitte 2016, er entstand im Hamburger Hafen im Auftrag der Hamburg Port Authority (HPA). Das System hat eine Leistung von 12 MVA und arbeitet mit einem speziell für den Tidenhub ausgelegten fahrbaren Roboterarm. Das System bietet über ein speziell entwickeltes Kabelzuführungssystem eine besonders schnelle, einfache und flexible Verbindung zwischen Land und Kreuzfahrtschiff.

Landstrom auch für Containerterminals

Und auch Containerschiffe sollen in Hamburg bald die Möglichkeit haben, am Kai auf saubere Energie zuzugreifen. Die HPA hat unlängst mit dem Reederei-Konzern MSC eine Vereinbarung über die Nutzung von Landstrom getroffen – es ist die erste dieser Art mit einem Unternehmen außerhalb der Kreuzfahrtbranche.

Die Bauarbeiten zur Landstrom-Ertüchtigung der vier Hamburger Containerterminals sind längst angelaufen. So gibt es beispielsweise am Container Terminal Hamburg (CTH) von Eurogate schon mehrere Übergabepunkte, und der Terminal Tollerort (CTT), der durch den Einstieg der chinesischen Cosco-Gruppe für Aufsehen sorgte, wird demnächst ebenfalls Landstromanschlüsse anbieten können. Gleiches gilt für den wichtigsten Container-Umschlagplatz der Hansestadt, den Terminal Burchardkai (CTB).