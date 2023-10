Iserlohn/Plettenberg. 209 junge Menschen starteten am 1. September in der Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne (ABG) in ihr erstes Lehrjahr. 150 Unternehmen übertragen die Grundausbildung ihrer Nachwuchskräfte (und später auch Lehrgänge und Prüfungsvorbereitung) an die erfahrenen Ausbilder in den Lehrwerkstätten in Iserlohn-Letmathe und Plettenberg. In diesem Jahr ist das Team noch einmal verstärkt worden – in Leitung, Ausbildung und sozialpädagogischer Begleitung. Zum Empfang anlässlich des Ausbildungsstarts begleiteten traditionell viele Firmenvertreter ihre Azubis und nutzten die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und sich untereinander auszutauschen.

Begrüßungspremiere für Holger Bindig

Das war auch für Holger Bindig eine Premiere. Seit dem 1. Juli ist der 54-Jährige Leiter der Ausbildungsgesellschaft. Mit großem Engagement hat er die Stelle übernommen. „Die Ausbildung hier ist auf einem sehr hohen Niveau. Es ist viel investiert worden“, sagt er. Erst zuletzt flossen 1,2 Millionen Euro in neue Maschinen. Als Nächstes ist die Anschaffung 50 neuer Computer geplant.

Der gelernte Industriemechaniker, Meister und technische Betriebswirt hat in großen Stahlunternehmen und in verantwortlicher Position in der Instandhaltung einer Gießerei gearbeitet. Viele Jahre war er bereits Ausbildungsleiter. Bei der ABG Mittel-Lenne kommt die Qualitätssicherung als weitere Aufgabe hinzu. Daneben möchte er die Digitalisierung und die fachlichen Zukunftsthemen noch weiter voranbringen, mehr Umschüler gewinnen und da auch Lösungen für die zunehmenden Sprachprobleme finden. Bindig will die Kontakte zu Unternehmen und Schulen pflegen. Wichtig findet er, dass den Azubis neben den technischen Kenntnissen auch Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit vermittelt werden: „Ausbildung soll den Jugendlichen Perspektiven eröffnen.“

Ansprechpartner für alle Probleme

Eine Unterstützung kann da seit dem 1. März Bernd Weber leisten. Der 62-Jährige bringt vielseitige Berufserfahrungen mit. Ursprünglich aus der Metall-Industrie kommend, hat er auch als Jobcoach und in der Betreuung von Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen gearbeitet. „Mir gefällt, den Menschen vollumfänglich zu helfen“, beschreibt er seine Motivation. Bei der ABG unterrichtet er Umschüler in Wiso, Mathe und Technik, steht aber vor allem als sozialpädagogische Fachkraft und psychologischer Berater Azubis und Umschülern zur Seite. Ehekrisen, Schulden, sprachliche Schwierigkeiten, Konflikte im Betrieb oder in der Familie: „Es tauchen viele Probleme auf, bei denen ich beraten und Wege aufzeigen kann“, sagt Weber.