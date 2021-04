Der Mann kann Pionier: Musiker Smudo von den Fanta 4! Einst etablierte er den Deutsch-Rap. Jetzt ist er das Gesicht der Tracing-App „Luca“. Und beweist damit: Geht nicht, gibt’s nicht (Musik). Und privat performt manchmal ganz einfach besser als Behörde (App)!

Weil: Während sich die offizielle Corona-Warn-App als müde Nummer entpuppt, lassen sich Kontakte mit Luca deutlich effektiver nachvollziehen. Vielerorts ist das Tool bereits im Einsatz. Und in den Download-Charts der App-Stores grüßt es von weit oben!

Mit der Luca-App die Pandemie eindämmen

Jetzt hat Smudo das Ding natürlich nicht selber programmiert. Das hat ein Start-up des (ebenfalls privaten) Hasso-Plattner-Instituts erledigt.

Der Rapper aber gibt Geld und Gesicht. Und agiert als Unternehmer. Zwar will er mit Luca nichts verdienen. Sondern die verdammte Pandemie stoppen helfen. Dann nämlich kann er zurück auf die Bühne – vor Publikum.

Die Triebfeder ist also: Leidenschaft. Die kommt von innen, kann nicht verordnet werden, per Dekret. Wenn am Ende die Ergebnisse dann noch stimmen – umso besser. Für uns alle.