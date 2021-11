München. Schon mal probiert, mit links ein Loch in die Wand zu bohren? Für Linkshänder ist das im Grunde kein Problem – wenn sie denn das passende Werkzeug zur Hand haben: Eine Bohrmaschine mit Griffmulden für die linke Hand und gut erreichbarem Einschaltknopf. Solches Spezial-Werkzeug gibt’s. Doch im Alltag und auch im Job ist es leider oft nicht vorhanden.

„Die Welt ist überwiegend für rechtshändige Menschen ausgelegt“, sagt Barbara Sattler. Die Psychotherapeutin beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema „Händigkeit“, der Überlegenheit einer Seite, was Geschicklichkeit, Ausdauer und bevorzugten Handgebrauch betrifft. Mitte der 80er Jahre gründete sie in München die erste Beratungsstelle für Linkshänder in Deutschland.

Ob man Linkshänder ist, zeigt sich früh und hängt davon ab, welche Gehirnhälfte dominiert. Greifen Linkshänder beispielsweise einen Stift, ist dabei ihre rechte Gehirnhälfte aktiv, bei Rechtshändern ist es genau umgekehrt; die Steuerung der Bewegung läuft jeweils über Kreuz.

Am Automaten befindet sich der Münz-Schlitz meistens rechts

Rund ein Zehntel der Menschheit tickt „links“, wie eine groß angelegte Vergleichsstudie ermittelt hat. „Sicher ist das aber zu niedrig angesetzt“, schätzt Sattler. Gerade Erwachsene hätten sich notgedrungen irgendwie arrangiert. „Sie bagatellisieren das Problem“, erklärt die Psychotherapeutin, verwendeten die rechte Hand auch da, wo die linke eigentlich viel besser für sie wäre.

Etwa am Automaten: Der Schlitz für Münzen und Karte befindet sich meist rechts, mit links müsste man umständlich übergreifen. „Linkshänder müssen für viele Tätigkeiten mehr Zeit und Kraft aufwenden“, so Sattler. „Sie wirken dadurch oft ungeschickt.“

Grund genug, mehr Bewusstsein für diese Gruppe zu schaffen. Es gehe um Chancengleichheit, so die Psychotherapeutin weiter und ermuntert alle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Man sollte das ganze Jahr über an diese Gruppe denken, nicht nur am Linkshänder Tag.“ Der ist jedes Jahr am 13. August.

Praktische Dinge gibt es in Linkshänder-Shops

Sattler, die selbst Linkshänderin ist, besitzt eine Geldbörse mit Einsteckfach rechts, Hartgeld landet links. „Das ist praktisch“ sagt sie. Solche Helfer für den Alltag findet man in speziellen Linkshänder-Läden: Soßenkelle – Ausguss rechts, Korkenzieher – Dreh nach links. Oder etwas andere Gemüseschäler und auch Scheren mit entsprechender Anordnung der Scherenblätter, wie in dem von Sattler entwickelten Modell. Es hat ein farblich abgesetztes Innenblatt. Damit können Linkshänder die Schnittlinie auf der passenden Seite mitverfolgen, der Schnitt wird gerade. Mit einer Rechtshänder-Schere funktioniert das nur bedingt, weil sie die Linie nur bei Verdrehen der linken Hand sehen können.