„Unsere Absolventen und Absolventinnen analysieren sozusagen alles: von der Wirkstoffzusammensetzung in Arzneien bis hin zu Ausdünstungen in der Innenraumluft von Autos“, sagt Schebb. „Als Umweltanalytiker untersuchen sie zudem, welche Stoffe in große Gewässer eingeleitet wurden, weil dies etwa in unserer Region die Qualität des Trinkwassers beeinflusst. Bei Kunststoffherstellern bewerten sie, welche Substanzen in welchen Mengen aus der Verpackung ins Lebensmittel übergehen dürfen. Lebensmittelchemiker werden mit jeder Art von Proben fertig.“

Innovative Materialien wie Biokunststoffe und neue Lebensmittel wie veganer Fleischersatz krempeln derzeit die chemische Industrie und die Landwirtschaft um, laufend entstehen neue Analyseverfahren. Auch Rechtsänderungen wie das neue EU-weite Verbot von Mikroplastik in Kosmetika erfordern eine ständige Anpassung der Studieninhalte.

Qualitätssicherung und Verbraucherschutz gehen Hand in Hand

Lebensmittelchemie ist also ein naturwissenschaftliches Studium, aber auch ein Beruf mit einem hohen juristischen Anteil. Viele Arbeitsplätze sind im Umfeld der staatlichen Lebensmittelüberwachung angesiedelt. „Aber jeder Lebensmittelchemiker im Amt hat sein Pendant in der Industrie“, betont der Professor. Das sei in der Regel die Qualitätssicherung. Industrie und Verbraucherschutz arbeiteten so meist Hand in Hand.

Beispiele für Wuppertaler Forschung auf hohem Level: Michelle Wiebel schält für ihre Promotion Äpfel und sucht nach sekundären Pflanzeninhaltsstoffen in der Schale. Luca Wende und Lilli Scholz wiederum analysieren Lipide, also Fette, die einen Einfluss auf Entzündungen und das Immunsystem haben.

Für ihren Berufsweg nach der Promotion sind alle drei zuversichtlich. „Die Analytik ist eine Blaupause. Ob man Medikamente oder Äpfel analysiert, macht keinen großen Unterschied“, meint Lilli Scholz. „Lebensmittelchemikerinnen und -chemiker sind ausgebildet, um einen gemeinwohlorientierten Zweck zu erfüllen. Für die Gesellschaft sind sichere Lebensmittel extrem wichtig!“

Michelle Wiebel wiederum sieht sich künftig eher in einem Unternehmen als in einer Behörde: „Forschung und Entwicklung interessieren mich am meisten“, sagt sie, „und in der Industrie sind die Gehälter höher: Zehn Jahre Lernen sollten sich auszahlen.“

Luca Wende ergänzt: „Als promovierter Chemiker wird man häufig Laborleiter, leitet ein Team und löst Probleme.“ Spannend findet er auch die Arbeit für Zulassungen und Kennzeichnungen.