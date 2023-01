Vechta. Leben ohne Bratwurst oder Burger – für viele ist das nicht vorstellbar. Doch dafür sterben Tiere, leiden die Umwelt und das Klima. Wissenschaftler arbeiten daher an einer Alternative: Sie züchten echtes Tierfleisch im Labor.

In Singapur und Israel servieren erste Restaurants ihren Gästen bereits Laborfleisch. In den USA hat die Lebensmittelbehörde gerade auf diesem Weg erzeugtes Hähnchenfleisch für genauso sicher erklärt wie herkömmliches. Und in Europa erwartet Vorstand Marcus Keitzer vom Geflügelfleischspezialisten PHW (Marke „Wiesenhof“) „in diesem Jahr den ersten Antrag auf Zulassung“. Bis die allerdings erfolgt, werde es aber sicherlich zwei Jahre dauern, so der Experte für alternative Proteinquellen bei PHW.

Laborfleisch bringt Revolution in der Menschheitsgeschichte

Laborfleisch ist eine Sprung-Innovation, die die Welt verändern wird, sagt Wirtschaftsprofessor Nick Lin-Hi von der Uni Vechta: „Wir erleben den Beginn einer Revolution in der Menschheitsgeschichte. Sie läutet das Ende der Massentierhaltung ein.“

Doch wie erzeugt man dieses Fleisch? Wissenschaftler entnehmen einem Tier per harmloser Biopsie Zellen. Diese Zellen geben sie in eine Nährlösung. Sie vermehren sich darin, wachsen, werden zu Fleischfasern. Das nennen Forscher Zellkultur, daher der Begriff „kultiviertes Fleisch“. Andere reden von „sauberem Fleisch“.

Weltweit 107 Start-ups tüfteln laut dem Good Food Institute an Burgern, Schnitzeln, Steaks, Shrimps oder Fisch aus der Petrischale. Geforscht wird in den USA, Argentinien, Japan, Israel, der Schweiz und den Niederlanden; hierzulande ist Bluu Seafood in Berlin dran. Insgesamt 1,3 Milliarden Euro flossen 2021 in die Entwicklung.

92 Prozent weniger Klimagasausstoß als bei herkömmlichem Rindfleisch

Lebensmittelkonzerne wittern große Chancen und investieren Millionen. Neben veganen Fleischalternativen wollen sie kultiviertes Fleisch anbieten. Der Schweizer Konzern Nestlé ist beim israelischen Start-up Future Meat eingestiegen, die PHW-Gruppe bei Super Meat in Israel und das Unternehmen Rügenwalder Mühle kooperiert mit der Schweizer Mirai Foods.