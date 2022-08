Spelle. Nirgendwo sonst in Deutschland wird so viel Mais geerntet wie im Nordwesten Niedersachsens. Ende September beginnt die Saison, dann kommen auf den Äckern riesige Maschinen zum Einsatz. Der weltweit stärkste Maishäcksler heißt „BiG X 1180“, hat 1.156 PS und wird vom Landmaschinenhersteller Krone in Spelle gebaut. Der Kraftprotz ist unter der Leitung von Josef Horstmann, langjähriger Konstruktionschef und Geschäftsführer der Firma, entwickelt worden. Das ist jetzt gut 20 Jahre her.

Der 64-Jährige wurde kürzlich mit der Max-Eyth-Denkmünze in Silber für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Ingenieur Eyth (1836 bis 1906) war Inhaber zahlreicher Patente und Gründer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Der Ingenieur Horstmann hat sich schon immer gern als Teamplayer gesehen

aktiv hat Josef Horstmann zum Gespräch getroffen. Es ist typisch für ihn, dass er sich nicht als der Vater dieses Fahrzeugs der Superlative sieht. Viel lieber als Teamplayer. Horstmann will deshalb nicht davon sprechen, dass der Häcksler „sein Baby ist“: „Wir waren am Anfang fünf Personen, später sieben Vertreter aller Fakultäten, von Jahr zu Jahr wurden es immer mehr.“ Es sei der Erfolg von allen Beteiligten gewesen – vom Inhaber, von Konstruktion, Vertrieb, Montage und Service.

Krone hat schon Mitte der 90er Jahre bei der Entwicklung des Fahrzeugs eine enge Partnerschaft mit den Kunden gesucht. Das sei typisch für ein Familienunternehmen, so der Ingenieur Horstmann. „Sie haben das Engagement der gesamten Firma schon immer gespürt und mitgetragen.“ Längst wird der BiG X in Serie gefertigt.

Dass man für solche Maschinen Fachkräfte benötigt, die mit Herzblut bei der Sache sind, ist für das Unternehmen selbstverständlich. „Wir halten schon seit vielen Jahren engen Kontakt zu den Schulen in der Region“, so Horstmann. Auch auf der kürzlich zu Ende gegangenen IdeenExpo (siehe auch Seite 3) war Krone mit einem großen Stand vertreten.