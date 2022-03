Die Digitalisierung soll helfen, Standardaufgaben zu vereinfachen und zeitliche Freiräume zu schaffen – bei der Angebotserstellung, in der Fertigung oder beim Service: Wenn Techniker in aller Welt in Zukunft an Bord sind, um ein REINTJES-Getriebe zu warten, soll ihnen eine App alle Informationen liefern. Deleroi weiß: „Das ist für uns alle sehr viel Arbeit.“ Alle Werte und Informationen müssen ständig aktualisiert werden, damit man sie jederzeit über die App einsehen kann. Das erfordert „Datendisziplin“.

Zumal sich im Schiffbau vieles ändert. Der Trend geht zu hybriden Antrieben, einer Kombination aus Verbrenner und Elektromotor. „REINTJES möchte nicht nur das Getriebe, sondern auch den E-Motor liefern und so zum Systemanbieter wachsen“, so Deleroi.

Seit gut drei Jahren treibt diesen Prozess auch Rainer Golloch voran, bei REINTJES verantwortlich für Produktion und Entwicklung. Auf Investitionen von 4 Millionen Euro im Jahr 2021 sollen 2022 weitere 4,7 Millionen folgen: „Wir setzen auf höhere Produktivität und Vernetzung.“ Vollautomatische Bearbeitungszentren sind die neuen Stars der Produktion.