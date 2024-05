Damit spielen sie wohl auch auf schnelllebige Trend-Gütern wie etwa Smartphones an, wo ja oftmals der Austausch eines einzelnen Bauteils kaum möglich ist?

Ja. Die fehlende Möglichkeit zur Reparatur ist ein Grund dafür, dass die sogenannten Schubladenhandys existieren. Alte Handys, die ungenutzt rumliegen und in Vergessenheit geraten. In unserer aktuellen Studie „Urban Mining für eine zirkuläre Wirtschaft“ haben wir uns unter anderem die Rohstoffmengen angeschaut, die in den Handys in deutschen Schubladen stecken: Wir könnten damit den Metallbedarf von neuen Handys für zehn Jahre decken! Dafür fehlt es jedoch leider noch an guten und einheitlichen Systemen, mit denen die Verbraucher ihre alten Elektrogeräte in den Rohstoffkreislauf zurückführen können.

Tech-Unternehmen erkennen in der Idee der Kreislaufwirtschaft zunehmend auch neue Geschäftsmodelle – Apple etwa kauft seine eigenen Smartphones beim Neukauf zurück.

Für das Unternehmen ist das natürlich sehr attraktiv, denn es kennt seine Geräte und weiß am besten, wie man die einzelnen Komponenten wiederverwerten kann. Aber auch die Vermietung eines Produktes kann ein lohnender Ansatz sein: Dann verlässt es niemals den Kreislauf des Unternehmens, es landet also gar nicht erst in einer urbanen Mine, aus der es aufwändig zurückgeholt werden muss. Eine zentrale Frage wird zukünftig sein: Wie können Unternehmen die benötigten Rohstoffe im Kreislauf halten – und trotzdem ertragreich wirtschaften? Das wird wohl nur durch eine umweltfreundlichere Produktgestaltung möglich sein, vom Handy bis zum Häuserbau: Nur wenn wir wissen, welche Rohstoffe verwendet wurden und wie diese am Ende zu recyclen sind, kann eine funktionierende Kreislaufwirtschafte entstehen.