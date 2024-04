Solche Forderungen gehen einfach darüber hinweg, dass die Chemieindustrie für den Standort Deutschland enorm wichtig ist. Sie versorgt andere Branchen mit unverzichtbaren Vorprodukten, bietet Hunderttausende gut bezahlte Arbeitsplätze – und treibt Recyclingverfahren erfolgreich voran.

Grundstoffanlagen: Der Standort benötigt Basischemikalien

Die Erzeugung von Grundstoffen erfolgt in Großanlagen – etwa in Erdölraffinerien wie der Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO) in Karlsruhe oder in den riesigen Steamcracker-Anlagen zum Aufspalten langer Benzinmoleküle der BASF in Ludwigshafen. Diese Großanlagen sind sehr energieintensiv, so die BUND-Kritik. Aber: Auf Basischemikalien, Ethylen und Propylen (für Kunststoffe), Chlor (für Synthesen) oder Ammoniak (für Düngemittel) ist fast die ganze Industrie angewiesen!

„Die Großanlagen können wir deshalb nicht einfach so abschalten“, warnt Henrik Meincke, Abteilungsleiter Volkswirtschaft beim Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Frankfurt. „Viele Branchen brauchen diese Chemikalien und ihre Folgeprodukte. Eine Wertschöpfungskette mit rund 30.000 Substanzen baut darauf auf.“