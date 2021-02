Stuttgart. Seit dem letzten Frühjahr kämpft sich die Metall- und Elektro-Branche durch die Corona-Krise. Und es scheint kein Ende zu nehmen. Der zweite Lockdown hat die – zuvor wieder etwas optimistischeren – Erwartungen erneut getrübt. Die jüngste Konjunkturumfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hat ergeben: Über drei Viertel der deutschen Industriefirmen erwarten größere Produktionslücken für das erste Halbjahr 2021. Rund die Hälfte rechnet auch für 2022 noch mit Produktionsausfällen.

In Baden-Württemberg ist die Stimmung ebenfalls gedämpft, speziell in der so wichtigen M+E-Industrie. Betont vorsichtig ist denn auch die Einschätzung von Edith Weymayr, der Vorstandsvorsitzenden der Landesförderbank L-Bank: „Die Zeichen stehen auf Erholung in diesem Jahr“, sagt sie, „aber wir haben in der Pandemie gelernt, dass eine langfristige Prognose schwierig ist.“

Schon seit 2018 geht die M+E-Produktion zurück Eine Rückkehr zur normalen Konjunktur scheint jedenfalls noch nicht in Sicht. Aber was heißt überhaupt „normal“?! Die M+E-Produktion geht deutschlandweit schon seit Mitte 2018 zurück, die Branche war bereits 2019 in der Rezession. Ähnliches gilt für Baden-Württemberg. Der L-Bank-Ifo-Konjunkturtest zeigt es deutlich: Schon länger ging es im Verarbeitenden Gewerbe bergab. Seit dem Corona-Schock hat sich das Geschäftsklima der Industrie zwar wieder verbessert, dennoch liegt der Index noch weit unter den guten Werten von 2018. Zudem belasten die hohen Lohnkosten im Vergleich zur internationalen Konkurrenz die M+E-Unternehmen.