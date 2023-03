Der Ingenieur hat nun gelernt, wie komplex das Gesamtsystem Elektromobilität ist – vor allem das Zusammenspiel zwischen Antrieb, Batterie und Steuerung. Für das E-Prüffeld arbeiten daher viele Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen: Chemiker, Programmierer, Elektrotechniker, Maschinenbauer. „Dieses interdisziplinäre Denken und Arbeiten macht meinen Job so interessant“, erklärt er.

Sich auf die neue Herausforderung einzulassen, war nicht einfach

Schwierig war der Schritt vom Verbrenner zum E-Antrieb auch im Kopf. „Früher wusste ich, wo ich hinschauen muss, hatte Routine, kannte die Probleme“, erzählt Miklautschitsch. „Und nun musste ich wieder quasi von vorne anfangen, auch mal Hilfe annehmen, mich hocharbeiten.“ Abgeschreckt hat ihn das nicht. „Im Job und im Leben sollte man immer den Mut haben, sich auf neue Herausforderungen einzulassen.“

Miklautschitschs neue Herausforderung heißt bald „BMW M“. In Kürze wechselt er zur auf Fahrleistung gepolten BMW-Tochter und bringt dort seine Expertise ein. Das wird anstrengend. An Wochenenden wird es dann nötig sein, den Kopf freizubekommen – etwa in den Bergen seiner Heimat Kärnten.

Die vier Stunden Autofahrt legt der Ingenieur für Elektromobilität übrigens nach wie vor im Diesel zurück. „Die Ladeinfrastruktur entlang der Strecke ist noch nicht ausreichend ausgebaut. Aber es wird kontinuierlich besser. Bald werde ich auch privat die vollelektrische Fahrfreude erleben.“