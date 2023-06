Bad Neustadt an der Saale. Gerade erst ist Hermann Bauer von einer Auslandsreise für die Firma zurück, jetzt tüftelt er mit jungen Kollegen wieder an der Entwicklung neuer Produkte für das Automotive-Unternehmen Jopp. Ein ganz normaler Job also. Nur, dass Hermann Bauer eigentlich schon im Ruhestand ist – und nun wieder arbeitet.

Vor zwei Jahren hatte er sich von der unterfränkischen Firma in Bad Neustadt verabschiedet, sich im Rentnerleben eingerichtet. Da kam der Anruf seines früheren Arbeitgebers: Ob er sich vorstellen könne, seine Expertise einzubringen? Bauer sagte zu: „Es hat mich stolz gemacht, dass mein Wissen noch gefragt ist.“

Jopp engagiert häufiger Rentner

Der 67-Jährige ist einer von mehreren Ruheständlern, die Jopp angeworben hat. „Einbindung von erfahrenen Kräften hat bei uns lange Tradition“, sagt Richard Diem, einer der drei Geschäftsführer des Familienunternehmens. Mitarbeiter, die das Renteneintrittsalter erreicht hatten, wurden bislang immer wieder mal für Projekte angeheuert. Doch angesichts des immer größer werdenden Fachkräftemangels, den auch das Unternehmen spürt, geht Jopp nun noch gezielter auf Rentnerinnen und Rentner zu.

Gefragt sind insbesondere Experten für Elektronik-Hard- und -Software, aber auch in der Verwaltung oder im Einkauf geben Ruheständler ihr Know-how weiter. Dafür hat Jopp eine große Kampagne gestartet – ebenfalls mit einem Senior: Geschäftsführer Dr. Hubert P. Büchs zog dafür symbolisch die Boxhandschuhe an und motiviert auf Plakaten und Anzeigen für ein aktives Leben im „Unruhestand“.