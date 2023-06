Beim „Petzl Rope Trip“, einem Wettkampf für Seilzugangstechniker – so heißt der Beruf offiziell –, zeigten Profis, wie man in der Vertikalen fix hantiert. 18 Teams von den „Seilbuam“ bis zu „Res-Kuh“ maßen sich in der 20 Meter hohen Halle des Zentrums für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht in Bad Tölz.

Vorneweg: Wer klettert, muss stets gut gesichert sein. Dafür ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) da, die unter anderem der französische Hersteller Petzl mit deutschem Firmensitz bei München herstellt. PSA ist in Deutschland für Arbeiten ab einem Meter über dem Boden vorgeschrieben und besteht mindestens aus Helm, Gurt sowie einem Auffangsystem.

Klick, klick, schon sind Karabiner und Sicherungsgerät eingehakt, los geht’s in den Seilparcours, rauf an die Hallendecke. Für den Wettkampf in Bad Tölz hat sich Veranstalter Petzl knifflige Aufgaben ausgedacht. „Sie sind alle an den Arbeitsalltag der Höhenarbeiter angelehnt“, sagt Christoph Driever, Chef von Petzl Deutschland. Der Wettbewerb ist eine prima Gelegenheit zum Austausch unter Profis. Driever: „Hier kommen Menschen zusammen, die diese Sachen täglich benutzen. Sie sagen uns, welche Probleme sie da draußen haben, so können wir unsere Ausrüstung beständig weiterentwickeln.“

Das bestätigen auch Teilnehmende aus der Community: „Man beobachtet die anderen Teams beim Lösen der Aufgaben und kann sich dabei sehr viel für die tägliche Arbeit abschauen“, sagt etwa Peter Gruber vom Team „Seilbuam“ aus München.

„Klettern ist oft die einzige Lösung für Wartung und Montage an Brücken, Türmen oder Windrädern“

In der Halle in Bad Tölz geht's sportlich zu, der Wettbewerb ist keine leichte Sache: Mit Karabiner, Seilrollen und Klemmen, die für diverse Arbeiten in der Höhe nötig sind, bringt das Equipment gut zehn Kilo auf die Waage. Damit heißt es nun Gewichte wuchten am Flaschenzug, Bohrmarken setzen, sich schnell über die Dachkante schwingen oder volle Wassereimer balancieren, ohne ein Tröpfchen zu verlieren. Eine durchaus athletische Angelegenheit. In der Halle beim Wettbewerb ist das Spaß. Draußen dagegen harte Arbeit, die viel Routine verlangt.

Seilzugangstechniker sind gefragt. Ohne sie keine Energiewende, sie warten Windräder und verleihen den Flügeln neuen Schliff! Selbst beim Telefonieren mit dem Handy stünden wir ohne sie ganz schön auf dem Schlauch: Die Kletterer montieren Technik an Mobilfunkmasten.

Auch in der Industrie, wo ständig irgendetwas repariert, montiert oder gereinigt werden muss, gehen sie mit großer Sorgfalt vor. In den Werken bewegen und bringen sie verschiedenste Dinge und Vorrichtungen hoch oben an der Hallendecke an. Da heißt es vorsichtig sein: „Darunter stehen meist teure Anlagen, die dürfen nicht beschädigt werden“, so Driever.