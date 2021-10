Im Erdgeschoss, hinter der Original-Rutschstange aus der Feuerwache, warten ein paar Schritte weiter die „verbrannten Räume“. Sie zeigen das Ergebnis der häufigsten Unglücksursachen wie des Kabelbrands. „Defekte Elektrogeräte, Stecker und Kabel immer austauschen“, legt Habermaier Besuchern deshalb ans Herz. Sonst sieht das am Ende so aus: Schwarz verkohltes Sofa, die Schrankwand nur noch Schrott, in der Ecke ein schwarzer Klumpen, das war mal ein – na? – Staubsauger mit Kurzschluss.

Am Boden robben, um lebend rauszukommen

Mit Wärmebildkameras suchen die Retter in so einem Fall nach vermissten Personen. Im Museum werden die Gestalten als grüne Umrisse auf einem Bildschirm angezeigt. Theaternebel simuliert an der Station normalerweise dichten Qualm. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird der Raum derzeit nur verdunkelt. Doch das reicht, um die Orientierung zu verlieren. Der Trick, um lebend rauszukommen, sollte das „in echt“ passieren: auf allen Vieren krabbeln oder auf dem Boden robben. Dort ist meist noch etwas frische Luft, Brandrauch zieht immer zur Decke.

Den giftigen Qualm gilt es um jeden Preis zu meiden. Er ist noch gefährlicher als Flammen. „Schon wenige Atemzüge genügen, um das Bewusstsein zu verlieren“, so Habermaier. Das droht übrigens auch bei der Flucht durch ein verrauchtes Treppenhaus, wie eingangs beschrieben. Hier sei es besser, in der Wohnung zu bleiben, den Türschlitz abzudichten (nasses Handtuch) und am Fenster auf die Feuerwehr zu warten. „Die hat Drehleitern und holt Sie sicher raus.“