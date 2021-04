Und das in Deutschland und vielen weiteren europäischen Staaten. Was das bedeutet, lässt sich beim Blick ins riesige Lager erahnen: Hier liegen 1.200.000 Teile in 90 unterschiedlichen Farben; etwa 4.500 Teile werden täglich ausgeliefert.„Kleider machen Leute, gerade auch bei der Arbeit“, erklärt der Verkaufsleiter. Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter schützen – und zugleich ihr Image fördern. So sind Kollektionen für Techniker im Außendienst oft aufwendiger etwa mit Firmenlogos gestaltet als die ansonsten gleiche Kleidung ihrer Kollegen in der Produktion: „Schließlich präsentieren solche Mitarbeiter ihr Unternehmen nach außen.“

Das tun übrigens auch die Beschäftigten in Schüttorf. Kiewitt: „Kollegen aus Produktion und Vertrieb haben für den neuen Katalog Modell gestanden.“