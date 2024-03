Schulpraktikum brachte sie auf den Geschmack

Dieses Lernen gefällt Celine Rosner gut – auf die Schule hatte sie vor zwei Jahren keine Lust mehr. „Ich bin nach der zehnten Klasse vom Gymnasium abgegangen. Ich wollte raus und was machen“, sagt sie. Das Schulpraktikum hat sie im Büro absolviert – ein Abstecher in die Produktion hat ihr da aber viel mehr Spaß gemacht. „Ich hab schon früher immer mit meinem Vater rumgeschraubt und war die Erste, wenn es darum ging, was zusammenzubauen.“

Dass sie die einzige Schülerin in der Berufsschulklasse ist und in Lehrwerkstatt und Betrieb wenige Frauen unterwegs sind, stört sie nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass man schon mal dreckig wird. Sie ist es gewohnt. Den frühen Feierabend nutzt sie, um jeden Nachmittag im Stall zu verbringen und Pferde auszubilden. „Das ist auch körperlich anstrengend“, meint sie. Was aber top ist: „Wenn was kaputtgeht, kann ich mittlerweile gut mitreparieren.“