Lösungen finden für die spezifischen Probleme der Kunden

Im vergangenen Jahrhundert baute Eirich vor allem Maschinen für die Baubranche in Serienfertigung – zum Mischen von Mörtel, Putz und Beton. Heute werden viele Anlagen für spezielle Kundenbedürfnisse entwickelt. „Die Maschine ist eigentlich nur noch die Hülle“, verdeutlicht Rohmann. „Denn das, was wir verkaufen, ist die Verfahrenstechnik.“

Das heißt: Ein Kunde will etwas produzieren und braucht dafür ein effizientes Verfahren. Eine Firma kam zum Beispiel mal mit dem Problem, dass in der Produktion einer Rasen-Dünger-Mischung die Dünger-Kügelchen immer nach unten fielen, weil sie schwerer sind als die Grassamen. „Wir haben dann ein Verfahren entwickelt, um Samen und Dünger miteinander zu verbinden“, schildert der Unternehmer. Aktuell tut sich für seine Firma ein ganz neues, gigantisches Geschäftsfeld auf.

Eirich will Gigafactories ausstatten

„Wir haben eine Methode entwickelt, wie Lithium-Ionen-Speicher viel effizienter hergestellt werden können, als das bisher möglich ist“, erläutert der vierfache Vater. Noch ist der Fertigungsprozess in Gigafactories nämlich sehr aufwendig. Wofür man in der Akku-Herstellung Mixer braucht? Ganz einfach: In Batterien steckt der sogenannte Slurry, eine Paste aus einem Pulvergemisch. „Die ersten unserer neuesten Spezial-Mischer dafür werden zurzeit in Betrieb genommen“, freut sich Rohmann.

Solche neuen Herstellungsverfahren werden im Technikum entwickelt. Hier wird permanent an verschiedenen Mischanlagen getestet und ausprobiert. Kürzlich war sogar eine Abordnung aus Indien zu Gast: Kundschaft, die sich für das neue Verfahren zur Herstellung von Akkus interessiert. Für Rohmann gehören solche Kontakte in alle Welt zum Geschäftsalltag.