„Wir haben das Tal also noch nicht erreicht, und es sieht aktuell nicht danach aus, dass unsere Industrie ihre Schwächephase in diesem Jahr hinter sich lassen kann“, so Hessenmetall-Vorstandsvorsitzender Wolf Matthias Mang. Wie er betonte, verunsicherten die schwache wirtschaftliche Lage und die Spannungen auf den Weltmärkten, aber auch fehlendes Vertrauen in die Politik die Unternehmen. Das führt wiederum zu weniger Investitionen in die Betriebe. Mang: „Inzwischen schätzt mehr als jedes vierte Unternehmen die eigenen Investitionen als zu gering ein, und mehr als jedes fünfte erwartet, dass die eigenen Investitionen noch sinken werden.“

Das geopolitische Umfeld mit Kriegen und Konflikten, die abnehmende internationale Kooperationsbereitschaft und auch die restriktive Geldpolitik bremsen die Firmen aus. Mang: „Den Unternehmen, von denen viele mitten im Strukturwandel stecken, fehlt aber auch eine klare investitions- und angebotsorientierte Bundespolitik, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen.“