Investiert wird hier regelmäßig, im Schnitt im siebenstelligen Bereich pro Jahr, wie Firmenchef Christof Bromberger erklärt. Aber mindestens genauso wichtig wie moderne Technik sind ihm die Menschen, also ein respektvoller Umgang mit der Belegschaft. „Das ist das A und O“, sagt der Unternehmer. „Wenn die Menschen gerne zur Arbeit kommen und sich hier wohlfühlen, sind Qualität und Output leichter zu erreichen. Das haben mir mein Vater und mein Großvater mit auf den Weg gegeben.“

Nähe zum Kunden, Flexibilität, Tempo

Bromberger ist daher sehr viel im Betrieb unterwegs, nimmt sich gerne Zeit für Gespräche. Und er sorgt nicht nur mit guter Bezahlung oder unterschiedlichen Betriebsfesten für das Wirgefühl im Betrieb. Sondern zum Beispiel auch mit ungewöhnlichen Investitionen: So läuft man hier überall auf in hellem Gelb angelegten Fußböden. „Gelb macht viel eher gute Laune als dieses schreckliche ,Grau in Grau‘, das es in vielen Betrieben gibt“, erklärt er. „Natürlich leben wir hier nicht auf einer Insel der Glückseligkeit, es gibt auch mal Probleme. Aber die gehen wir dann offen an, um für alle eine gute Lösung zu finden.“

Der Firmenchef ist selbst Druck- und Medieningenieur, er arbeitete nach seinem Studium zunächst in verschiedenen Großunternehmen. Erst danach stieg er in die 1904 vom Urgroßvater gegründete Firma ein. Bromberger spricht also aus Erfahrung, wenn er sagt: „Im Gegensatz zu Konzernen können wir mit Nähe, Schnelligkeit und Flexibilität punkten. Auch das funktioniert nur mit einer zufriedenen Belegschaft.“