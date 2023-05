Die Grundlagenforschung ist essenziell für die Industrie, sagt Martin Holder, Vorstand der Wafios AG aus Reutlingen. Mit aktiv sprach er über die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung, vor allem für den Mittelstand. Wafios baut Maschinen für die Herstellung von Rohren und Drahten.

Herr Holder, an Hochschulen wird an vielem geforscht, was für die Industrie wichtig ist. Geschieht dies im Elfenbeinturm oder bekommen Sie etwas davon mit?

Ich verfolge es mit großen Interesse. Schon lange pflegen wir enge Kontakte zu verschiedenen Hochschulen – in der Region, aber zum Beispiel auch zur RWTH Aachen. Mit spannenden Themen für Masterarbeiten versuchen wir auch, Studierende zu Wafios zu bringen. Dabei geht es übrigens nicht nur um Technik, sondern auch um Prozesse und Strukturen.

Wie können Mittelständler wie Wafios davon profitieren?

Wir haben zwar auch unsere eigene Forschung und Entwicklung, aber von den zukunftsweisenden Megatrends erfahren wir frühzeitig über den engen Kontakt zu Forschungseinrichtungen.