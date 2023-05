„Die Energiewende schlägt sich mittlerweile in den Aufträgen nieder, da ist richtig Musik im Markt“, bestätigt auch AGAB-Sprecher Klaus Gottwald. Das gelte nicht nur mit Blick auf Deutschland und Europa. Andere Länder haben im Kampf gegen den Klimawandel ebenfalls hohe Ziele – etwa die USA, China und Indien.

Deutschlands Großanlagenbauer sehen sich da in einer Schlüsselrolle. „Wir sind bei Umweltschutz-Technologien international generell im Vorteil“, sagt Hannes Storch, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. „Schließlich beschäftigen wir uns schon lange damit, haben Vorsprünge aufgebaut.“

Alles bestens also? „Leider nicht“, winkt Storch ab, der auch Geschäftsführer des Anlagenbauers Outotec in Oberursel ist. Im Soll stehe etwa die Politik: Sie müsse Genehmigungsverfahren beschleunigen, damit Zukunftsprojekte vorangetrieben werden können – etwa der Bau von Stromtrassen und Wasserstoff-Pipelines. Sorgen bereiten den Großanlagenbauern auch der Mangel an Mikrochips, die hohen Kosten für Energie und Rohstoffe sowie die erstarkende chinesische Konkurrenz. Hinzu kommt der Fachkräftemangel: „Er führt bereits zu Verzögerungen bei der Projektabwicklung“, berichtet Hannes Storch.

Auch aus solchen Gründen bremst Professor Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts, die Hoffnungen auf ein „grünes Wirtschaftswunder“: „Es ist eher mit Schweiß und Tränen zu rechnen als mit einem großen Boom.“ Doch immerhin, die Chancen liegen in der Luft.