Das Projekt läuft unter dem Namen „Hamburg Blue Hub“und hat hohe Priorität. „Wir wollen Hamburg zu einem der wichtigsten Verteilzentren für grünen Wasserstoff und dessen Derivate in Europa entwickeln“, erklärte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard bei der Präsentation der Details. „Der Hamburg Blue Hub ist ein zentrales Projekt in einer Kette notwendiger Vorhaben hin zu einem Importhafen für grünen Wasserstoff und wasserstoffbasierte Kraftstoffe in Hamburg.“

Initiative von drei Unternehmen

Hamburg Blue Hub ist eine Initiative der drei Unternehmen Evos Hamburg, Lother Gruppe und eFuel GmbH. Ab 2026 sollen auf dem Betriebsgelände von Evos Wasserstoff, Wasserstoffderivate wie E-Fuels und E-Methanol sowie Biokraft- und Brennstoffe aus Rest- und Abfallstoffen klimafreundlich gelagert und deutschlandweit in den Einsatz gebracht werden.

Im Hafen der Hansestadt stehen bereits jetzt modernste Verlademöglichkeiten für Seeschiffe, Züge, Binnenschiffe und Tankwagen zur Verfügung, die auch für die geplanten neuen synthetischen und klimafreundlichen Treibstoffe genutzt werden können.