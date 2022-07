Berlin. „Kein Grund zur Entwarnung“, sagte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin, als nach der Wartung von Nord Stream 1 zunächst wieder Gas durch die Pipeline floß. Nur einige Tage später wurde die Menge stark gedrosselt. Betriebe und Belegschaften müssen stets mit allem rechnen: Wird es irgendwann zu wenig Gas für sie geben? Und in welche Höhen wird der Preis noch klettern?

„In der Industrie laufen die Maßnahmen zur Einsparung von Gas und, wo möglich, zum Wechsel des Energieträgers längst auf Hochtouren“, erklärt Russwurm. Trotzdem ist Gas unverzichtbar.

Vielen Betrieben droht Stillstand

Beispielhaft zeigt sich das in der Aluminium-Industrie. Bereits ab einer Verringerung der Gaslieferung von bis zu 30 Prozent steht hier bei der Hälfte der Unternehmen die Produktion still! Kurzfristig auf einen anderen Energieträger auszuweichen, ist nur in jedem zehnten Unternehmen möglich. Das ergab eine Umfrage des Verbands Aluminium Deutschland.