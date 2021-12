Stuttgart. Berufsorientierung unter Pandemiebedingungen ist ganz schön schwierig. Aber die Schulabgänger des Jahres 2021 sollten sich trotzdem nicht entmutigen lassen, sagt Johannes Krumme, Geschäftsführer des Netzwerks SchuleWirtschaft Baden-Württemberg im Gespräch mit aktiv. Denn die Chancen in der Industrie sind bestens.

Warum sollten sich junge Leute für eine Ausbildung in der Metall- und Elektro-Industrie entscheiden?

In der Metall- und Elektro-Industrie können sie viel bewegen. Denn die Branche treibt gerade die Zukunftstechnologien voran, die für den Klimaschutz wichtig sind, wie etwa die E-Mobilität. In einer so innovativen Branche sind die beruflichen Perspektiven hervorragend. Außerdem ist die Bezahlung besser als in anderen Branchen, und das schon in der Ausbildung.

Das klingt tatsächlich verlockend. Trotzdem zögern dieses Jahr noch mehr Jugendliche mit dem Einstieg in eine duale Ausbildung. Woran liegt das?

Viele gehen zunächst weiter zur Schule, um einen höheren Abschluss zu schaffen. Das war auch schon vor Corona so. Pandemiebedingt kommt aber hinzu, dass im vergangenen Schuljahr an den Schulen kaum Platz für die Berufsorientierung war. Nach dem langen Lockdown lag der Fokus auf Nachholen und Aufholen des Unterrichtsstoffs und darauf, trotz allem den Schulabschluss möglichst gut zu schaffen.