Das praxisbezogene duale Studium hat sie überzeugt

Der jungen Stipendiatin ist schnell klar: Wirtschaftsinformatik ist die perfekte Mischung für sie. Denn wirtschaftliche Zusammenhänge, betriebliche Prozesse, Programmieren – das alles findet sie gleichermaßen spannend. Aus Syrien brachte sie schon einiges dafür mit: An der Uni in Damaskus hatte sie ein Informatikstudium angefangen, aber nicht abgeschlossen. „Verglichen mit dem dualen Studium an der Hochschule Mannheim war das voll langweilig“, meint sie. Das praxisbezogene duale Konzept findet sie super – aber auch nicht ohne!

In der IT bieten sich großartige Chancen

Nach dem Bachelor-Abschluss im September 2020 nutzt sie die Auszeit, um sich im MIT-Online-Bootcamp in „Innovation“ und „Data Science“ weiterzubilden und um für sich zu klären: Wo möchte ich jetzt hin? Zu Adesso zog es sie, weil die Firma mit der Initiative „She for IT“ explizit Frauen anspricht. Auch Al Ghazal ist überzeugt: „Für Mädchen oder Frauen lohnt es sich definitiv, sich über IT-Berufe zu informieren und auch mal mit einem Praktikum reinzuschnuppern. So finden sie heraus, ob das was für sie ist.“

Schließlich sind das Jobs mit Zukunft und großartigen Karrierechancen. Die hat die junge Einsteigerin schon jetzt fest im Blick: In Richtung Beratung für Projekte rund um künstliche Intelligenz (KI) und Business-Prozesse soll es gehen. Im Moment arbeitet sie schon an einem KI-Projekt mit. „Das ist so interessant, dass ich manchmal den Feierabend vergesse“, sagt sie mit leuchtenden Augen. Und selbst in der Freizeit ist sie gern produktiv. „Ich möchte schon lange ein Puppenhaus aus Holz bauen“, erzählt sie. Dass bei aller Umtriebigkeit noch genug Zeit für ihren Mann und die Eltern bleiben muss, steht für Al Ghazal außer Frage. Denn, so sagt sie: „Ich bin ein Familienmensch.“