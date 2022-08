Familiäres Miteinander

Tom Bockwoldt (19) hat sich vor einem Jahr für GEA Tuchenhagen entschieden. Seitdem lernt der Dualstudent des Wirtschaftsingenieurwesens abwechselnd in Büchen und in der Nordakademie in Elmshorn.

Die Atmosphäre im Vorstellungsgespräch und das familiäre Miteinander haben ihn überzeugt. „Bei GEA wird jeder Azubi und Dualstudent wie ein vollwertiger Mitarbeiter gesehen“, sagt er.

Mit 24 Jahren stellvertretender Abteilungsleiter

Vielleicht durchläuft er danach eine ähnliche Bilderbuchkarriere wie Fertigungsleiter David Lemke. Auch er hat – wie sollte es anders sein – bei GEA Tuchenhagen gelernt.

„1993 begann meine Lehre zum Industriemechaniker“, erzählt Lemke. Er wurde mit 24 stellvertretender Abteilungsleiter, bildete sich zum Industriemeister weiter und erklomm kontinuierlich Führungspositionen. Gemeinsam mit einem Projektteam war er für den Aufbau einer Produktionslinie verantwortlich, die die Durchlaufzeiten bestimmter Produkte verringerte und schwere körperliche Arbeiten beseitigte. Es folgten der Aufbau weiterer Produktionslinien, der Aufstieg zum Abteilungsleiter und 2019 die Ernennung zum Fertigungsleiter.

Außergewöhnliche Karrieremöglichkeiten

Heute ist Lemke für rund 100 Mitarbeiter disziplinarischer und fachlicher Vorgesetzter. „Das hätte ich ohne Studium wohl in keiner anderen Firma geschafft. Diese Chance hat mir GEA Tuchenhagen eröffnet“, sagt er. Weggehen? „Kommt nicht infrage. Ich bin Büchener und werde hierbleiben.“

Bleiben will auch Katja Benecke. Die Sachbearbeiterin im Verkauf gehört einer Familie an, die in dritter Generation bei GEA Tuchenhagen arbeitet. „Meine Eltern waren schon hier und mein Bruder ebenfalls“, sagt sie. Wen wundert’s, dass auch ihre Tochter in die Firma eingestiegen ist. Sie wird Konstruktionsmechanikerin.