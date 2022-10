Und so stehen sie sich hier im Hessenreuther Wald gegenüber – Gegner und Befürworter der Energie aus Wind. „Moderne Windräder sind leise, können Vögel erkennen und sofort in einen Trudelbetrieb schalten“, sagen die Windleute. „Funktioniert alles gar nicht, Windräder sind gar schuld, dass in ihrer Umgebung weniger Regen fällt“, sagen die Gegner. Und so dreht sich die Diskussion immer weiter, immer im Kreis. Jürgen Quentin von der Fachagentur Wind überrascht das nicht. „Es gibt immer einen harten Kern, der sich gegen Infrastrukturmaßnahmen wehrt.“

Nur die Küstenstandorte allein reichen nicht aus

Und ja: Windkraftanlagen, bis zu 250 Meter hoch, seien durchaus prägend für eine Landschaft. Bloß: „Wir müssen uns fragen, wie wir unsere Energieversorgung, die Lebensader unserer Gesellschaft, zukünftig gestalten wollen.“ Die weltpolitische Lage mahne dazu, möglichst viel Strom im eigenen Land zu generieren. Sich nur auf die Küstenregionen zu beschränken, reiche aber nicht. Quentin: „Das können wir uns nicht leisten, wir müssen auch weniger gute Lagen in den Blick nehmen!“

Die Mehrheit der Deutschen scheint der Windenergie dabei durchaus zugetan. In einer Forsa-Umfrage gaben 80 Prozent der Befragten an, keine Probleme mit Windrädern in ihrer Wohnumgebung zu haben. Und auch Energie-Experte Andreas Fischer vom IW gibt sich vorsichtig optimistisch. „Die Politik packt jetzt entscheidende Punkte an, Flächenziele sollen beispielsweise durchgesetzt, Genehmigungen vereinfacht werden.“

Hermann Popp wird sich das nicht gefallen lassen. Wenn die Windräder in seinem Heimatwald gebaut werden sollten, will er fortziehen. „Irgendwohin, wo es keine Windräder gibt.“ Die Frage ist nur: Wo soll das noch sein?