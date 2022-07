Deshalb sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung Solaranlagen vor allem auf Dächern oder am Rand von Schnellstraßen und Zugstrecken entstehen. Sie drückt aufs Tempo: 2030 soll die installierte Photovoltaik-Leistung 215.000 Megawatt erreichen – fast viermal so viel wie 2021. Die Erneuerbaren, also Sonnen- und Windenergie, werden in neun Jahren 80 Prozent zur Stromerzeugung beitragen, so der Plan. Derzeit sind es laut Branchenverband BDEW knapp 50 Prozent.

Auf Deutschlands Dächern ist noch viel Platz

Deutschland liegt im Plan: So kamen nach Berechnungen der Bundesnetzagentur im ersten Halbjahr 141.000 neue Photovoltaik-Anlagen mit 3.900 Megawatt Gesamtleistung hinzu, ein Plus von einem Drittel im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021.

Vor allem die Eigenheime bieten ein riesiges Potenzial für den Sonnenstrom. 10,8 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser verfügen über Dächer, die einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen, so ein neuer Report des Ökoenergie-Anbieters Lichtblick. Würden alle Dächer mit Solarzellen ausgestattet, ließe sich so viel Strom erzeugen wie von zehn Kohlekraftwerken. Noch sind lediglich 16 Prozent ausgerüstet.

Während die Ampelkoalition noch an konkreten Plänen für eine bundesweite Solarpflicht auf Neubauten bastelt, ist diese in einigen Bundesländern schon Realität. Mehr noch: Baden-Württemberg etwa weitet sie per Gesetz ab 2023 sogar auf bestehende Gebäude aus.