Experten-Tipps für entspannte Augen

In die Ferne gucken. Schauen Sie mehrmals am Tag für zwei bis drei Minuten (und das ist länger, als man denkt) aus dem Fenster: Der Blick in die Ferne tut gut, weil sich Augenfunktionen durch die Weitsicht entspannen.

Hände auflegen. Schließen Sie die Augen und legen Sie beide Hände leicht gewölbt über die Augäpfel. Die Handballen liegen dabei auf den Wangenknochen. Ein bis zwei Minuten dieser Dunkelheit lassen die Augen wieder „auftanken“, das steigert die Sehqualität.

Schwache Augen: Zahlen aus Deutschland 41 Millionen Bundesbürger tragen eine Brille 36 Prozent der Brillenträger sind im Alter zwischen 20 und 29 3,4 Millionen Deutsche tragen Kontaktlinsen.

Quelle: Allensbach-Brillenstudie 2020