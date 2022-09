Frankfurt Rund 32.000 Menschen drängelten sich am letzten Augusttag auf den Tribünen und auf dem Gelände des Deutsche Bank Park in Frankfurt, um bei der großen Show zur Verabschiedung des „Fußball-Gotts“ Alexander Meier nach 14 Jahren Profifußball dabei zu sein.

Vor dem Spiel-Anpfiff gab es zudem ein buntes Familienfest, mit dem auch der Start in die neue Bundesliga-Saison gefeiert wurde. Mittendrin: der InfoTruck von Hessenmetall, dem Arbeitgeberverband der größten Industrie in Hessen, der große wie kleine Besucher gleichermaßen anzog.

Cobot im Einsatz begeistert junge Fußball-Fans

Er gibt durch anschauliche Mitmachstationen, einen kollaborativ arbeitenden Roboter (Cobot) und vieles mehr Einblick in die moderne Industrie 4.0 und die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Metall- und Elektro-Industrie.

„Der Truck ist schon sehr cool, und es hat richtig Spaß gemacht, hier mal alles Mögliche an Technik auszuprobieren“, erklärte unter anderem der 13-jährige Pascal. Titus (15) begeisterte vor allem der Cobot. Der neunjährigen Merle hatten es neben dem Cobot die vielen unterschiedlichen Stecker angetan, über die sie elektrische Systeme miteinander verbinden durfte. „Solche Aufgaben zu lösen, war schon cool“, so Merle. Gefragt nach ihrem Berufswunsch steht für sie fest: „Was mit Tieren machen oder was mit Physik.“