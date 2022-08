Frankfurt. Die Vlogger-Taskforce des Arbeitgeberverbands Hessenmetall lässt sich so manches einfallen, um andere Jugendliche virtuell in ihren Ausbildungsalltag mitzunehmen: Mal geht es um Roboter, mal um die Arbeitskleidung, mal um Einblicke in eine Ausbildungswerkstatt oder sogar um besondere Events wie den Besuch bei Eintracht Frankfurt.

Vlogger ist die Kurzform für Video-Blogger, die mit Filmen in den sozialen Medien auf sich und ihre Themen aufmerksam machen. Und das tun auch Auszubildende und dual Studierende in der hessischen Metall-, Elektro- und IT-Industrie.

Sieben Teams zeigen den Ausbildungsalltag aus ihrem ganz persönlichen Blick

Vor zwei Jahren wurde die Vlogger-Taskforce von Hessenmetall für die Nachwuchswerbung ins Leben gerufen, um Jugendlichen die Karrieremöglichkeiten in der Branche aus einem persönlichen Blick zu zeigen. Zum Jubiläum gibt es ein eigens zusammengestelltes Video, das die aktuell sieben Teams der Unternehmen Bosch Thermotechnik, Carl Cloos Schweißtechnik, Kamax, Leica Microsystems, SAMSON, sera und Hessenmetall vorstellt und zeigt, worüber sie schon berichtet haben. Das Video gibt's auf den Seiten von Hessenmetall: hessenmetall.de/vlogger