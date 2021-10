Jeden Herbst starten hier acht bis zwölf gewerblich-technische Azubis

Er ist begeistert davon, wie unkompliziert sich die jungen Leute auf das digitale Handwerkszeug einlassen. „Sie sind mit elektronischen Geräten aufgewachsen, und das merkt man einfach, weil sie sich ohne große Scheu auf digitale Herausforderungen einlassen“, erläutert der Diplom-Ingenieur.

Bei ihm starten jeden Herbst zwischen acht und zwölf Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich. In der ZEISS-Firmenzentrale in Oberkochen in Baden-Württemberg sind es sogar jedes Jahr insgesamt rund 75. Sie alle haben Zugriff zur eigenen ZEISS-Lernplattform, kommunizieren übers Tablet mit ihren Ausbildern, der Personalabteilung, Lehrern und Mitschülern. Sie erhalten darüber neue Aufgabenstellungen und ihre Prüfungsergebnisse. Zudem stehen ihnen interne Apps und Filme zur Verfügung, die zum Beispiel zeigen, wie man Metall fräst oder eine optische Linse poliert. Manche Azubis nutzen es sogar, um über Social-Media-Kanäle wie Twitter oder Facebook für ihren Ausbildungsberuf zu werben.

Das angesammelte Wissen steht übers iPad jederzeit und überall zur Verfügung

Aber vor allem werden die Minicomputer genutzt, um Maschinen zu bedienen und zu programmieren, denn auch das will gelernt sein. Und jederzeit sind die Azubis an jedem Ort in der Lage, ihren aktuellen Lernstoff oder auch das bereits Erlernte anzusehen, das sie sich im Lauf der mehrjährigen Ausbildung angeeignet haben.

„Aber wir wollen kein Wissen auf Vorrat. Wir möchten, dass sie selbstständig in der Lage sind, Wissen überall abzurufen und dieses dann zu kombinieren, zu transferieren sowie in Teams kritisch zu hinterfragen und kreativ weiterzudenken. Der schnelllebige Wandel erfordert es, sich zukünftig stets neue Inhalte selbst anzueignen. Das Lernen auf Vorrat war früher, heute müssen wir flexibel in der Aneignung von Wissen sein. Das neue Wissen heißt verstehen!“, erläutert Organisationsentwickler Thomas Schnell, der in der Personalabteilung der Zentrale von ZEISS in Oberkochen mit daran arbeitet, die Aus- und Weiterbildungsangebote im Konzern an die fortschreitende Digitalisierung anzupassen.

1,3 Millionen Euro für eine neue Ausbildungswerkstatt in Wetzlar

Maschine-zu-Maschine-Kombinationen, Roboter-Systeme und sogar kollaborative Roboter, die Hand in Hand mit Menschen arbeiten, kommen schließlich bei ZEISS immer mehr zum Einsatz. „Die Technologien verändern sich extrem schnell, und genau da müssen wir mithalten“, betont Schnell. Gerade in den Ausbildungssektor investiert der Konzern deshalb enorm. Allein in Wetzlar werden aktuell rund 1,3 Millionen Euro ausgegeben für eine neue Ausbildungswerkstatt inklusive neuen Maschinen sowie additiven Fertigungsverfahren wie 3-D-Drucker. Baumann betont: „Die technologischen Veränderungen sind inzwischen in allen Unternehmensbereichen wirklich rasant – deshalb bekommt das Thema ,lebenslanges Lernen’ nicht nur bei uns eine ganz neue Dimension.“