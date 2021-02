Mit welchen Kosten ist bei der Installation zu rechnen?

Die Kosten für eine Wallbox liegen laut ADAC zwischen 500 und 2.000 Euro. „Für etwa 800 Euro kriegt man schon eine gute Wallbox“, sagt Experte Roman Suthold. Der Sieger eines ADAC-Tests aus dem Jahr 2020 heißt „Heidelberg Wallbox Home Eco“ und kostet nur rund 525 Euro (die gesamten Testergebnisse gibt es unter adac.de/wallboxen). Der Einbau sollte jedoch in jedem Fall von einem Fachbetrieb vorgenommen werden. Und das kann teuer werden, vor allem wenn Wanddurchbrüche notwendig sind. „Die Installation kostet schnell 3.000 bis 4.000 Euro“, so Suthold.

Andere Förderprogramme können unter Umständen vorteilhafter sein als der Zuschuss vom Bund

Das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel bezuschusst 50 Prozent der Kosten für Einbau und Installation einer Wallbox, maximal werden 1.000 Euro pro Ladepunkt gezahlt. Handelt es sich um eine intelligente Wallbox, können sogar bis zu 2.500 Euro fließen. Auch Kosten für eine Vorab-Beratung werden hier gefördert, anders als beim neuen Programm der Bundesregierung. Der ADAC in NRW und der Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW bieten für ADAC-Mitglieder eine kostenfreie Erstberatung bei einem zertifizierten Elektro-Fachbetrieb für das private Laden von E-Fahrzeugen an (Infos gibt es unter adac.de).

Aber es ist nicht möglich, sowohl die Bundesförderung als auch das Landesprogramm in Anspruch zu nehmen. Interessenten müssen sich also für die vorteilhafteste Variante entscheiden. Eigene Förderprogramme haben auch Schleswig-Holstein

(schleswig-holstein.de) oder Bayern (energieatlas.bayern.de).

Wie funktioniert der Antrag auf Wallbox-Förderung?

Wichtig ist, den Antrag schon vor Beginn des Vorhabens zu stellen. Dazu muss im KfW-Zuschussportal eine verbindliche Bestellung der Ladestation hochgeladen werden beziehungsweise der Abschluss eines Lieferungs- und Leistungsvertrags, wenn ein Fachbetrieb für sämtliche Arbeiten beauftragt werden soll. Nach Abschluss der Installation müssen sämtliche Rechnungen eingereicht werden. Auch den Bezug von Ökostrom gilt es zum Beispiel durch einen Liefervertrag des Stromversorgers nachzuweisen. Erst dann werden die 900 Euro überwiesen. Eine Liste der förderfähigen Ladestationen findet sich hier: kfw.de/440-ladestation.

Niedrigere Hürden für Ladestationen für Wohnungseigentümer

Nicht nur die Finanzierung von Wallboxen wird vereinfacht. Seit dem 1. Dezember 2020 fallen auch rechtliche Hürden weg. Besitzer einer Eigentumswohnung mussten sich bisher die Genehmigung der Eigentümergemeinschaft einholen, wenn sie etwa auf einem Parkplatz oder in einer Tiefgarage eine Wallbox einbauen lassen wollten. Teilweise mussten sogar alle Eigentümer zustimmen, die durch den Einbau beeinträchtigt werden. Auch künftig müssen formal zwar immerhin noch 50 Prozent der Eigentümer dafür stimmen. Tatsächlich aber habe der Antragsteller einen Anspruch auf den Einbau der Wallbox, erläutert Julia Wagner vom Verband Haus & Grund Deutschland. Wenn die Miteigentümer ablehnten, „kann der Wohnungseigentümer vor Gericht gehen“. Die übrigen Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft haben lediglich das Recht, über die Art der Bauausführung mitzubestimmen.

Die Kosten für die Installation trägt der Antragsteller. Dafür steht ihm auch das alleinige Nutzungsrecht zu. Etwas komplizierter könne es werden, wenn ein weiterer Wohnungseigentümer nachträglich ebenfalls eine Wallbox installieren möchte, so die Expertin. Nutzt er in diesem Fall eine vorhandene Infrastruktur, müsse derjenige, der sie bezahlt hat, angemessen entschädigt werden. „Das wird in der Praxis sicherlich noch mal zu Schwierigkeiten führen“, vermutet Julia Wagner. Nicht eindeutig geregelt sei auch, wenn nachträglich das gesamte Stromnetz eines Hauses ausgebaut werden müsse, weil etwa mehrere Wallboxen entstehen sollen. „Die Frage ist, ob es alle Eigentümer tragen müssen, nur die Wallbox-Nutzer oder auch nur diejenigen Wallbox-Nutzer, die nachträglich dazukommen“, sagt die Expertin: „Im Zweifel wird das irgendwann mal ein Gericht entscheiden.“

Wallboxen: Installation kann Mietern kaum noch verboten werden

Auch Vermieter haben kaum noch Möglichkeiten, ihren Mietern eine Wallbox zu verwehren. „Nur wenn der Einbau dem Vermieter nicht zugemutet werden kann, kann er ihn untersagen“, sagt Julia Wagner. So könne etwa der Denkmalschutz eines Gebäudes dagegensprechen. Den Einbau bezahlen müsse ebenfalls der Mieter. Und der könne auch dazu verpflichtet werden, die Wallbox anschließend wieder zu entfernen. „Er muss die Wohnung so zurückgeben, wie er sich erhalten hat. Es sei denn, er hat sich mit dem Vermieter geeinigt, dass es so bleiben kann“, so Julia Wagner.