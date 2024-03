Essenziell sei auch der internationale und cross-funktionale Austausch: „Wenn wir Wirkung entfalten wollen, können wir nicht aus einem Elfenbeinturm heraus agieren.“ Das Team analysiert – auch anhand von festen Unternehmenskennzahlen –, wo es anknüpfen kann, um die Themen rund um Diversität und Inklusion noch bekannter zu machen oder auch durch neue Ideen voranzutreiben. „Ein wichtiger Baustein dabei sind unsere Best-Practice-Beispiele“, sagt Krupp. „Viele Bereiche bei uns sind schon sehr international aufgestellt, beispielsweise in der Beschaffung. Das greifen wir auf und entwickeln es weiter.“

Als einen ihrer besonderen Erfolge der letzten Zeit nennen Peters und Krupp die Kampagne „Faces of Diversity“. Einzelne Mitarbeitende geben in einer ganzen Serie von kurzen Interviews Einblicke in ihre Arbeit, was sie bewegt und inwiefern sie von der Kultur der Vielfalt im Unternehmen in ihrer spezifischen Situation profitieren – und was sie selbst einbringen. Das kann ein Zuwanderer aus Indien sein, der bei MAN seinen Weg gefunden hat, oder eine junge Frau, die sich in der vormals klaren Männerdomäne Montage bis zur Bereichsleitungsassistenz Engineering hochgearbeitet hat. „So haben wir bereits sehr viel Aufmerksamkeit auf unsere Themen gelenkt“, sagt Peters. Das Thema wird gut angenommen, sowohl auf internen Kommunikationskanälen wie Intranet oder Mitarbeiterzeitung wie auch extern über Linkedin oder die Medien.

Studien zeigen, dass diverse Teams erfolgreicher sind

Warum aber beschäftigen sich Unternehmen wie MAN so intensiv mit solchen „weichen“ Kulturthemen, die scheinbar nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben? Tatsächlich belegen viele Studien, dass diverse Teams auch erfolgreicher sind, mehr Innovationen auf den Markt bringen und auch mehr Gewinn erwirtschaften. Denn dadurch, dass Teams divers besetzt sind, werden neue Aufgaben immer aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet – und dadurch auch bessere Lösungen entwickelt.

„Nicht zuletzt macht uns auch die intensive Beschäftigung mit dem Thema noch attraktiver als Arbeitgeber“, sagt Krupp. Gerade die umworbene junge Generation frage danach. „Wenn ein Unternehmen das glaubhaft lebt, hat es einen Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels.